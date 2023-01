Na autoputevima prvog jutra 2023. skoro bez vozila

BEOGRAD: Na autoputevima i važnijim i frekventnijim putnim pravcima Srbije, prvog jutra 2023. godine gotovo i da nema vozila, ali se za one koji se ipak odluče da krenu na put, savetuje da budu oprezni zbog pojave magle na određenim deonicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kako navode iz Puteva Srbije, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na auto-putu E-75, na deonici od petlje Doljevac do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom od 50 do 200 metara i na auto-putu E-80, od petlje Pirot Istok do graničnog prelaza s Bugarskom na 100 metara. Moguća je pojava magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Putevi Srbije navode takođe da je