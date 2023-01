Vozači napadnuti na okretnici tramvaja teško povređeni, dvojica čekaju operacije

Vozači GSP-a, koji su nožem napadnuti na okretnici tramvaja na Banjici, zadobili su teže povrede, a dvojica čekaju operaciju.

Prema poslednjim informacijama, trojica povređenih su u Urgentnom centru, a dvojica čekaju operaciju. Životi im nisu ugroženi, ali povrede su teške, javlja RTS. Do napada je došlo rano jutros na okretnici tramvaja na Banjici, kada je grupa mladića šarala tramvaje, a otpravnik ih upozorio da to ne rade. „Naš otpravnik je primetio da grupa od nekoliko mladića sprejom šara jednu stranu tramvaja koji je bio parkiran i krenuo je da ih upozori da to prestanu. Međutim,