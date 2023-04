Milanović o ambicijama Plenkovića da ode u NATO: Datum izbora ne prilagođavati interesima premijera

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je da je bitno da se datum parlamentarnih izbora ne prilagođava interesima i ambicijama premijera Andreja Plenkovića.

"On živi za to, on živi da se negde preparkira, to je potpuno jasno", rekao je Milanović, komentarišući vesti o Plenkoviću kao potencijalnom kandidatu za novog generalnog sekretara NATO-a. Milanović je poručio je da Hrvatska ne sme biti "talac" premijerovih ambicija. "Meni je bitno da se izbegne to da se datum izbora prilagođava potrebama predsednika vlade i njegovoj ambiciji da se ubaci u neko visoko međunarodno telo", upozorio je Milanović, izvestila je agencija