"Uzeću pušku, za dva dana pobiću celu Rumu": Ovo je preteća poruka zbog koje je uhapšen muškarac u Rumi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su D. J. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

On je na svom profilu napisao da će uzeti pušku i pobiti sve stanovnike Rume. - Uzeću pušku, za dva dana pobiću celu Rumu. Majko i Beograde, mirno spavajte, moj tim broji oko 9.000 ljudi, hoćemo Vojvodinu kao državu - napisao je, između ostalog, D.J. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Sva dešavanja tokom dana pratite u današnjem blogu. Sve što se dešavalo prethodnih dana možete