Državni sekretar: MUP i policija ne mogu da preuzmu odgovornost za curenje informacija posle napada

MUP i policija ne mogu da preuzmu odgovornost za curenje informacija na dan napada u OŠ "Vladislav Ribnikar" jer nisu bili jedini koji su tada intervenisali i imali informacije o tom slučaju.

To je izjavio državni sekretar MUP-a Željko Brkić. "Postoji čitav lanac različitih subjekata koji su po prirodi svojih poslova i intervencija mogli da dođu u posed neke informacije. Da li je to od njih otišlo, ili od drugog ili trećeg, ja to ne mogu da tvrdim", rekao je Brkić za Insajder TV. On je kazao da MUP preduzima disciplinske mere kada utvrdi zloupotrebu i nesavesno raspolaganje informacijama. "U tom smislu smo posvećeni i rešeni, ne samo danas već oduvek",