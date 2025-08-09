U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme uz upozorenja na visoke temperature

Naslovi.ai pre 40 minuta

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni i preporuke za zaštitu od sunca.

Danas u Srbiji preovladava sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 12 do 37 stepeni i slabim do umerenim promenljivim vetrom. U Beogradu se očekuje do 36 stepeni, dok će u Sremskoj Mitrovici temperature dostići i do 38 stepeni. RTS Insajder Ozon Danas Moj Novi Sad Nedeljnik Beta

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature koje će trajati tokom vikenda i naredne sedmice, sa maksimalnim vrednostima u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Preporučene su mere zaštite od UV zračenja, naročito za osetljive grupe stanovništva. Dnevnik RTV Euronews Mondo Alo Telegraf

U regionu Balkana takođe se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme usled priliva tople vazdušne mase sa severa Afrike, što će doprineti novom toplotnom talasu u južnoj Evropi. N1 Info Novi magazin