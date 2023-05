U Srbiji danas povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, duvaće jaka košava: Temperatura do 24 stepena

U Beogradu u ponedeljak pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

U Srbiji u ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz obilnije padavine, naročito i uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 18°C na seevrozapadu do 24°C na jugoistoku Srbije. U Beogradu u