Bacila oko na cimera Nakon što joj je suprug napustio rijaliti, Divna zapazila ovog muškarca

Vreba ga svakodnevno

Kako tvrde pojedini zadrugari, Divna DNK rešila je da se malo više opusti, nakon što je njen suprug Marko zbog zdravstvenih razloga napustio rijaliti. Miljan Vračević je primetio da je Divna bacila oko na bivšeg dečka Maje Marinković, Bilala, s kojim bi želela vrelu akciju. PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga