Kakva provokacija! Batler poslao poruku Jokiću i Denveru (video)

Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Majamija u drugoj utakmici finala NBA lige rezultatom 110:108 (26:23, 25:34, 25:26, 36:25).

FOTO: Tanjug/AP Rezultat u seriji koja se igra do četiri pobede je sada 1:1, a treći meč se igra u Majamiju u noći između srede i četvrtka. Denveru nije pomogla ni još jedna sjajna partija Nikole Jokića. Srpski as je postigao 41 poena. Marej je dodao 18, Gordon 12, a Braun 11. U timu Majamija najefikasniji su bili Vinsent sa 23 poena i Batler i Adebajo sa po 21 poenom. Upravo je Batler nakon meča svojom majicom pecnuo Nikolu Jokića i Denver. Jimmy Butler already