Naredna tri dana sunčana i sve toplija, pa opet mogući pljuskovi (sa grmljavinom)

Narednih nekoliko dana biće sunčano i toplije.

U četvrtak umereno oblačno, a temperatura će biti od 13 do 24 stepena. Severozapadni vetar biće umeren do jak, a oslabiće krajem dana. U petak i subotu sunčano. U petak temperatura od 13 do 29, a u subotu od 17 do 31 stepen. U nedelju i ponedeljak ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju će temperatura biti od 18 do 31, a u ponedeljak od 18 do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 27. jul: Očekuju se nešto povolјnije biometeorološke prilike.