Treće veče niškog džez festivala: Tvrđava odzvanjala u džangl ritmovima - Britanci oduševili publiku

Britanski sastav Asian Dub Foundation, za koji kritičari kažu da je žanr za sebe, od početka nastupa na internacionalnom džez festival “Nišvil” u Nišu pokazali su opravdano da su prave zvezde treće festivalske večeri.

Oduševljena publika imala priliku da čuje sve ono što ih je i učinilo jednim od najboljih bendova za "žive" nastupe na svetu - njihovu jedinstvenu kombinaciju oštrih džangl ritmova, dub bas linija i divlje gitare, a sve to prekriveno referencama na njihove južnoazijske korene i militantnog repa. Tokom svoje duge i produktivne karijere, Asian Dub Foundation su delili scenu sa grupama poput Rage Against The Machine, Beastie Bois i Primal Scream, a na spisku umetnika