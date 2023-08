Pao rekord Srbije! Jesmo zemlja košarke, ali u ovome više nismo najbolji: Kanada na SP učinila nešto što niko ranije nije

Košarkaška reprezentacija Kanade razbila je Liban u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Sa čak 55 poena razlike Kanađani su pregazili rivala, a na tom susretu su oborili rekord koji je prethodno držala reprezentacija Srbije. Naime, napravili su čak 44 asistencije, a to je najviše otkako postoje podaci, odnosno od 1994. godine. 4️⃣4️⃣ assists 🤑 Canada set the record for most assists in a single game at the FIBA Basketball World Cup since data was officially recorded from 1994. #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/PdYYk6uHut — FIBA Basketball