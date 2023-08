Od sutra mnogo prijatnije

Od utorka će u Novom Sadu biti mnogo prijatnije i mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće 20, a najviša 29 stepeni. I u sredu i četvrtak su mogući pljuskovi. U sredu će se temperatura kretati od 16 do 26, a u četvrtak od 15 do 24 stepeni. U petak i subotu ponovo sunčano. U petak će temperatura biti od 14 do 27, a u subotu od 14 do 29 stepeni. Početkom naredne sedmice ponovo toplije uz temperature i iznad 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 29. avgusta: Biometeorološke