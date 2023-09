Borna Gojo izbacio Veselog i ide na Đokovića

NEW YORK - Splićanin Borna Gojo nastavlja sa senzacionalnim igrama na US Openu. On je u 3. kolu pobijedio Čeha Jirija Veselog sa 6:4, 6:3, 6:2 te će igrati protiv Novaka Đokovića, koji je nadoknadio 0:2 protiv sunarodnjaka Lasla Đerea (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3)

Suverenom partijom sa 36 winnera, 12 asova i samo 11 izgubljenih poena na servisu (!), nevjerojatni je Gojo za dva sata i šest minuta osigurao skok među 80 najboljih igrača svijeta. Još je impresivniji podatak da je sedam servis gemova osvojio bez izgubljenog poena, kao i da je u cijelom meču skupio tek 12 neforsiranih pogrešaka. Prijelomnica je bio posljednji gem prvog seta, u kojem je Veselý, nekoć 35., a danas tek 437. igrač svijeta, servirao za ostanak u setu.