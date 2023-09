Prajd koncert u parku Manjež: „Demonstracije i slavlje“ (FOTO)

Posle Prajd šetnje večeras se održava koncert u parku Manjež, koji je poočeo u 19. časova, da bi, kako je rekao Goran Miletić „demonstrirali i slavili“.

Koncert će trajati do ponoći a na njemu će nastupati, kako stoji u saopštenju, Filip Baloš, Bejbi Motorola, Filarri, tam, Dzipsii i Lazar Ćirković. Najavljeni su, takođe, dreg nastupi (Bad Reputation, The Haus of Plastics, Hydra HGG), kao i DJ setovi & Vogue (Lea Davogić, Plesmo udruženje „GROOVE“, TziTzi & greczei). Punktovi za ulaz na Prajd koncert otvoreni su od 18.30 i biće postavljeni na uglu Resavske i Masarikove, kao i na uglu Nemanjine i Kralja Milutina.