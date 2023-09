Vri u Kijevu: Obračun kreće, Zelenski udario najjače do sada

Protiv ukrajinskog magnata Igora Kolomojskog danas su iznete nove optužbe, nakon što je uhapšen zbog sumnji za pranje novca i proneveru, saopštila je Služba za bezbednost Ukrajine (SBU).

Kako se navodi, Kolomojski se prema najnovijim saznanjima, sumnjiči da je primio 5,8 milijardi grivni (157 miliona dolara) na ime šeme pronevere sredstava banke koju je osnovao i čiji je deoničar bio u to vreme, prenosi Rojters. On se takođe sumnjiči da je formirao organizovanu grupu koju su činili zaposleni u banci kako bi iz nje izvlačili sredstva u periodu od 2013. do 2014. godine, navodi SBU. Kolomojski je negirao sve optužbe. Kolomojski je bivši vlasnik