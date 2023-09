Vučić: Sat sam dobio od Zemana, pokloniću ga prvom srpskom detetu koje se rodi na Kosovu u 2024.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da nosi sat koji mu je poklonio bivši predsednik Češke Miloš Zeman.

On je u emisiji TV PInk „Hit Tvit“, odgovarajući na pitanje novinarke, koja je rekla da se ovih dana priča kako nosi sat od 500.000 evra, rekao da je to obična laž i izmišljotina. Predsednik je skinuo sat sa ruke i pokazao ga kameri. Rekao je da mu je taj sat 2019.godine poklonio bivši predsednik Češke Miloš Zeman. „Ima i posvetu. Aleksandru Vučiću, predsednik Češke Republike Miloš Zeman 11.9.2019.“, pročitao je Vučić posvetu. Reka je da je to sat „Prima“ češke