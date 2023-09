"Sednica saveta bezbednosti o Kosovu je kapitalno važna": Milivojević za "Blic TV": Vučić održao intrigantan govor, može da izazove rezerve kod onih koji su protiv (video)

U svom obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN) predsednik Srbije Aleksandar Vučić najveću pažnju posvetio je poštovanju međunarodnog prava i principa proklamovanih Poveljom UN-a. Upravo su oni, ukazao je, prekršeni bombardovanjem SRJ, a potom i odlukom najmoćnijih zemalja zapada da priznaju nezavisnost Kosova. Rasparčavanje Srbije, poručio je Vučić, traje i dalje, a svet se danas u Ukrajini suočava sa posledicama tadašnjih odluka da se dozvoli narušavanje suvereniteta i teritorijalnog

Kako ste juče razumeli predsednikov govor, koliko je bilo važno na tom mestu izgovoriti upravo te poruke i da li to nešto može da promeni? Ove godine kontekst je drugačiji, zato što je ovog puta dominirala tema za koju mi imamo najviši interes i koja se poklapa sa našim stavom u vezi sa Kosovom i Metohijom, a to su principi međunarodnog prava i Povelje UN. To je i dominiralo ovog puta na temu Ukrajine, ali sve jedno, što bi rekli pravnici: u idealnom je sticaju sa