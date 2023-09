Vučić o Banjskoj: Zašto bi Beograd imao korist od svega ovoga?

Srbija će istražiti događaje koji su doveli do oružanog sukoba na području sela Banjska na severu Кosova, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić za agenciju Rojters.

On je negirao bilo kakvu umešanost vlade u Beogradu u taj incident. Vučić je za Rojters rekao da je Beograd osudio ubistvo kosovskog policajca Afrima Bunjakua u Banjskoj 24. septembra i dodao da će Srbija "pokrenuti postupke pred nadležnim pravosudnim organima" i istražiti osumnjičene. "Кoja će to moguća krivična dela biti, to je pitanje za tužioca", kazao je Vučić u Beogradu. On je obećao da će Srbija istražiti poreklo oružja koje je kosovska policija zaplenila