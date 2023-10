Putin: Nemoguće je slomiti srpski narod

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je srpski narod moguće uništiti, "ali ga je nemoguće slomiti".

- Mnogo puta sam čuo: 'Moramo da izvršimo pritisak na njih, to je slaba karika'. Takva je filozofija. Zašto tačno treba srušiti Srbe? Da budem iskren, ne znam. Štaviše, u otvorenim razgovorima sa pojedinim liderima dok smo još bili u normalnim odnosima, rekli su mi: 'Moramo da pojačamo pritisak'. Pitao sam zašto i nije bilo odgovora. Upravo tako, ustalila se takva filozofija, paradigma, treba da odlučimo ovako da dodamo pritisak - rekao je Putin. On je to izjavio