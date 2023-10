Pred nama letnji dan: Maksimalna temperatura do 29°C

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

U Srbiji u četvrtak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 14°C, maksimalna dnevna od 23 do 29°C. U Beogradu u četvrtak sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 14°C, maksimalna dnevna 28°C. (Telegraf.rs)