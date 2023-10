RHMZ: Od danas značajna promena vremena

Vremenska prognoza U prvoj polovini sedmice sveže, a od četvrtka ponovo toplije sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 18 do 24 stepena, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod

Republički hidrometeorološki zavod najavio je za sutra, nedelju 15. oktobar, "značajnu promenu vremena". To podrazumeva jače naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, jakim severozapadnim vetrom i padom temperature, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve Srbije. Posle podne i uveče proširiće se na celu zemlju, navodi se na sajtu RHMZ-a. Najniža temperatura danas iznosiće od 4 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 15 na severu do 26 stepeni na