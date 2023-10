Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je danas da očekuje pritisak i na Beograd i na Prištinu na samitu Berlinskog procesa u Tirani, na kom će Srbiju predstavljati premijerka Ana Brnabić, zato što se, ocenio je, Evropi žuri da se što pre dođe do pomaka u dijalogu, kako bi se moglo reći da Evropa nije u potpunosti izgubila kontrolu nad tim procesom.

On za Tanjug kaže da se nakon incidenata u selu Banjska videlo da je Evropa izgubila kontrolu i autoritet nad dešavanjima na terenu, ali i nad Aljbinom Kurtijem. “Mislim da će (EU) pokušati da bude ponovo diplomatski neutralna ne bi li obe strane pozvala na pregovore, dogovore, razgovore, a suštinski mi imamo jednu stranu koja ne želi ništa da radi što bi bilo konstruktivno jer njoj takva politika ne odgovara. To je Aljbin Kurti i to je Priština”, zaključio je on.