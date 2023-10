Maloletna osoba poginula u udesu kod Zrenjanina: Težak sudar više vozila (video)

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć nešto posle 22 sata dogodila na putu od Zrenjanina do Melenaca, nastradala je jedna osoba dok je druga kolima Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar u Zrenjaninu.

Kako se saznaje, u udesu je učestovavalo više vozila, a na lice mesta su pored policije i Hitne pomoći izašli i vatrogasci. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) - Vatrogasna ekipa iz Zrenjanina je intervenisala na izvlačenju smrtno stradalog maloletnog lica - kazao je izvor iz policije. Inače zasada se iz policije nisu saopštili kako je došlo do tragedije i rečeno je da će više detalja biti poznato nakon završene istrage. Kurir.rs/Informer