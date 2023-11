Još jedan prijatan jesenji dan: Najviša dnevna temperatura u Srbiji 21 stepen

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar koji će na istoku povremeno biti jak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će samo će još na jugoistoku biti oblačno sa slabom kišom ponegde. Posle podne očekuje se naoblačenje sa jugozapada uz skretanje vetra na slab do umeren južni. Tokom noći biće oblačno, u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura biće od šest stepeni do 11, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. Kasnije posle podne