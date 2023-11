SNS tvrdi da je Janko Veselinović napao direktora Gradskog zelenila

Beta pre 6 sati

Novosadski odbor Srpske napredne stranke (SNS) demantovao je danas navode predsednika opozicionog Pokreta za preokret Janka Veselinovića, koji je izjavio da ga je fizički napao direktor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo iz Novog Sada Miloš Egić, i optužili ga da je on napao Egića.

"Služi se lažima kako bi opravdao svoje nasilničko ponašanje. Đilasove psihopate, siledžije i lažovi i ovaj put su pokazali da im nasilje i laganje nije strano. Miloš Egić je vređan, pljuvan i napadnut tokom učestvovanja u stranačkim aktivnostima, a napad je prijavio policiji", naveo je SNS a preneo lokalni portal 021.

Dodali su da su "šokirani zbog laži i napada Đilasovih siledžija" na članove SNS-a.

"SNS će nastaviti borbu za slobodnu i pristojnu Srbiju, a političkim protivnicima poručujemo da nas nikada neće uplašiti", naveo je SNS.

Janko Veselinović je ranije danas rekao da ga je Egić fizički napao, tokom kampanje opozicione koalicije "Srbija protiv nasilja" u mestu Budisava kod Novog Sada.

Veselinović je agenciji Beta rekao da su predstavnici opozicionih partija razgovarali sa meštanima Budisave, kada su uočili da ih prate trojica muškaraca.

"Presreli su nas, stali ispred nas i rekli su da se gubimo odatle, a Egić je pitao da li znamo ko je on. Rekao je da, ako ne odemo, dobro ćemo zapamtiti gde smo došli, kad smo došli i da nas neće biti. Nakon toga mi je prišao, udario me je šakom u stomak, uhvatio materijale koje sam držao u ruci, pocepao ih i napravio mi ozledu na levoj ruci. Tome se priključio i drugi čovek, koji me nije udario ali me je odgurnuo. Napali su još jednog našeg aktivistu, kojeg su udarili i on je pao na zemlju", ispričao je Veselinović za Betu.

Dodao je da je Miloš Egić "vrlo blizak" sa ministrom odbrane i predsednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem, koji je 10 godina bio gradonačelnik Novog Sada.

Veselinović je rekao da je nakon incidenta na lice mesta stigla policija i dodao da je on otišao u bolnicu, kako bi mu lekari konstatovali težinu povreda.

(Beta, 11.12.2023)