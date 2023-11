Sutra oblačno i hladnije vreme, popodne kiša

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, a više padavina se očekuje u drugom delu dana, kada će zahvatiti celu Srbiju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na severu istočni i severoistočni vetar, u ostalim krajevima južni i jugoistočni, prema kraju dana u skretanju na severni. Najniža temperatura biće od nule do osam, a najviša od osam na severu do 13 stepeni na jugoistoku. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne uglavnom suvo, zatim s kišom. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 11 stepeni. U sredu će biti oblačno, na severu vetrovito uz prestanak