Predavanje dr Vladimira Jurišića o „Značaju NK ćelija u kanceru“

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u četvrtak, 14. decembra u 18 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Jurišić, Fakultet medicinskih nauka, održaće predavanje „Značaj NK ćelija (NK cells) u kanceru“.

Dr Vladimir Jurišić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, održaće predavanje na kojem će predstaviti rezultate svojih istraživanja iz teksta „Significance od NK Cell in cancer“, koji je objavljen u zborniku „Handbook of Cancer and Immunology“, u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer Nature, 2003. godine. Predavanje je akreditovalo Srpsko lekarsko društvo za lekare, farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre i