Lajčak: Sa Bisljimijem smo se dogovorili o nastavku dijaloga i daljim koracima

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosovo-Srbija Miroslav Lajčak saopštio je danas da je razgovarao sa zamenikom premijera Besnikom Bisljimijem i da su se dogovorili o nastavku dijaloga i daljim koracima. „Danas smo održali detaljnu video konferenciju sa Bisljimijem.

Dogovorili smo se o nastavku i narednim koracima“ napisao je on na platformi „Iks“(bivšem tviteru). Šef evropske diplomatije Žozep Borel rekao je takođe danas da se dijalog Kosova i Srbije nastavlja i dodao da posrednik u dijalogu M iroslav Lajčak putuje u obe zemlje, ali nije precizirao datum kada će se to dogoditi. Had a detailed video conference with First DPM @BislimiBesnik today on a list of Dialogue issues. Agreed on follow-up and next steps.