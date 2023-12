Stravična nesreća u Pekingu: Sudar vozova u metrou, više od 500 ljudi povređeno! Hitno prevezeni u bolnicu (video)

Dva vozila metroa sudarila su se u Pekingu, gde je veliki sneg napadao na koloseke, nakon čega je 515 osoba prevezeno u bolnicu, od kojih 102 sa prelomima kostiju, saopštile su gradske vlasti.

Od povređenih, 25 su bili pod nadzorom, a 67 je ostalo na daljem bolničkom lečenju. Nesreća se dogodila u četvrtak uveče u zapadnom, brdskom delu grada, na nadzemnom delu pruge, na ruti metro linije Čangping, javlja AP. An major accident of the Chinese subway metro has occurred in #Beijing after failure of emergency breaking system. 102 people have been seriously injured with multiple fractures. Evacuation of victims is in process. pic.twitter.com/mK4R61mvU3 —