Rekordan broj posmatrača na izborima u Srbiji

Izbore u Srbiji u nedelju, 17. decembra, pratiće 5.587 domaćih i stranih posmatrača, što je rekordan broj kontrolora na glasanjima održanim do sada, izjavio je predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da će biti otvorena 8.273 biračka mesta. "Konačni rezultati izbora biće poznati do Nove godine. Tada je rok 30 dana za formiranje Skupštine i 90 dana za formiranje Vlade, pa je možemo očekivati na proleće", rekao je Dimitrijević. Izborna tišina u toku Od 15. decembra u Srbiji je izborna tišina do okončanja glasanja u nedelju u 20 časova. Građani Srbije će 17. decembra na vanrednim parlamentarnim izborima birati 250