U Srbiji jutro uz mraz, tokom dana i do 17 stepeni

U Srbiji će ujutro biti slab, lokalno i umeren mraz, a ponegde i kratkotrajna magla, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i toplije, s najnižom jutarnjom temperaturom od -5 i najvišom dnevnom i do 17 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od -5 do 3 stepena Celzijusa, u Negotinskoj Krajini oko 6 °C, najviša od 8 do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. I u Beogradu ujutro slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, najviša oko 13