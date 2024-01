Žestok sudar u Sremskoj Kamenici! Automobil podleteo pod kamion, jeziv prizor! Vozilo smrskano, ima mrtvih! (foto)

Zbog sudara je došlo do gužve na putu ka Iriškom vencu.

Zbog sudara je došlo do gužve na putu ka Iriškom vencu. Težak sudar dogodio se u Sremskoj Kamenici na putu prema Iriškom vencu. Došlo je do direktnog sudara kamiona i putničkog vozila. Kako navodi portal 021, muškarac star 44 godine je poginuo. Nesreća se dogodila nešto posle 9 časova. A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) Nezgoda se dogodila pre Paragova, neposredno posle jednog restorana, a u sudaru su učestvovali kamion cisterna i automobil. Vatrogasci su