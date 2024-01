U Srbiji ledeni dan, pre podne mestimično slab sneg

NOVI SAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološog zavoda, biti ledeni dan, a dnevna temperatura u većini mesta biće ispod nula stepeni Celzijusa.

Tokom dana oblačno, ujutru i pre podne mestimično slab sneg, posle podne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, posle podne na severu i istoku slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od minus 3 do 1 stepen Celzijusa. U Novom Sadu danas ledeni dan, ujutru slab do umeren mraz, a dnevna temperatura ispod nule. Tokom dana oblačno, ujutru i pre podne slab sneg,