Pretukao maloletnika (17) ispred kafića: Uhapšen muškarac iz Kragujevca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili M. R. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštila je Policijska uprava Kragujevac.

On se sumnjiči da je noćas, ispred jednog ugostiteljskog objekta, fizički napao sedamnaestogodišnjeg mladića kome su konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Policija nastavlja da radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, dodaje se u saopštenju. (Tanjug)