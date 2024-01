U napadu na centar UN-ove agencije u Gazi najmanje devet poginulih

Izraelska vojska ispalila je dvije granate na Centar za obuku agencije UN-a za humanitarne poslove (UNRWA) u Khan Yunisu, na jugu Pojasa Gaze, ubivši devet osoba i ranivši više od 70, izvijestio je direktor agencije.

Oko 800 raseljenih osoba nalazi se u ovom centru, rekao je Thomas White. Timovi UNRWA-e i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokušavaju doći do zgrade, ali ih u tome sprječava nasip zemlje, iako je ruta dogovorena s izraelskom vojskom, naveo je White u objavi na mreži X. Na internetskoj stranici UNRWA-e navodi se da je do 14. januara ubijen 151 radnik te agencije, od kojih su četvero bili zdravstveni djelatnici. Regionalni direktor WHO-a za istočni Mediteran