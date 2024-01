Danas sunčano i suvo vreme

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, dok se posle podne očekuje naoblačenje, ali će ostati suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se očekuje slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama kao i u nižim predelima ponegde magla. Duvaće uglavnom slab promenljiv vetar, uveče na istoku u pojačanju, severozapadni. Najniža temperatura biće od minus osam do minus dva, a najviša od pet do devet stepeni. U Beogradu će nakon jutarnjeg mraza biti pretežno sunčano tokom dana. Uveče umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura biće od minus šest do minus dva, a najviša oko