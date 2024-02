Vulin: Ponosan sam na orden koji sam dobio od Putina, interesi Srbije i Rusije se poklapaju

"Ponosan sam na orden koji sam dobio od ruskog predsednika Putina zato što sam bezuslovno i apsolutno čuvao interese Republike Srbije i srpskog naroda gde god on da živi", izjavio je osnivač Pokreta socijalista i doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

"Ako dobijete recimo Legiju časti, kao što je dobila Ružica Đinđić, to je velika čast, niste špijun francuski, a ako dobijete orden od predsednika Putina onda jeste ruski špijun. Znači, postoje države i priznanja koja su dozvoljena i ona koja nisu? Nataša Kandić je dobila orden od Šiptara u vreme proglašenja kosovske nezavisnosti, od Tačija, to je u redu. Dobila je orden od Stjepana Mesića, i to je u redu? Otvoreni neprijatelji Srbije te odlikuju i to je u redu,