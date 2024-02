Lazović za Betu: Skupština Srbije na iznuđenoj pauzi

Beta pre 58 minuta

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front Radomir Lazović je danas ocenio da je Skupština Srbije na "nekoj vrsti iznuđene pauze" posle potvrđivanja 6. februara mandata poslanika na osnovu decembarskih izbora. "Ono što i koliko mi vidimo, jeste da predstavnik vlasti uopšte nema u Skupštini Srbije, jedva se ko pomalja", rekao je agenciji Beta Lazović čiji Zeleno levi front je deo opozicione koalicije "Srbija protiv nasilja". Predsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević je ranije danas izjavio da će nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije biti zakazan "u danima i nedeljama pred nama". Upitan kada će to biti, Vučević je za RTS rekao da će nastavak sednice Skupštine Srbije biti zakazan "kada se za to stvore politički uslovi, kada se postigne politički dogovor". Lazović je podsetio da je 6. februara sednica Skupštine Srbije prekinuta, da tada nisu formirana radna tela nito je izabran predsednik parlamenta. "Očigledno je da se desio politički zemljotres nakon usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta (o decembarkim izborima u Srbiji) i da (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić sada ne zna kako dalje, odnosno da priprema teren da se izvuče iz ove krize", kazao je on. Evropski parlament je 8. februara Rezolucijom poziva na sprovođenje nezavisne međunarodne istrage neregularnosti na decembarskim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji, sa posebnim akcentom na beogradske izbore. Lazović smatra da je jedini izlaz iz političke krize u Srbiji da se izbori ponove pod, kako je kazao "fer i demokratskim uslovima". "Žao mi što oni (vlast u Srbiji) ne vide da je jedini način da Srbija izadje iz ove krize je da se ovi pokredeni (decembarski) izbori ponove pod uslovima koji su fer i pošteni ...mislim da je to jedini način kako možemo da izadjemo iz krize", kazao je on. Lazović je rekao da Skupštine Srbije "sada stoji u nekoj vrsti iznuđene pauze" dok "Vučić ne smisli šta dalje". "Meni je drago da je opozicija uspela da zaustavi dalje konstituisanje (republičkog parlamenta)", kazao je Lazović. Najavio je da opozicija planira posetu Parizu i Briselu gde će, pored evropskih poslanika razgovarati i s predstavnciima izvršne vlasti EU. "Očekujemo njihovo jasno odredjenje prema izbornoj krađi, razgovaraćemo i s predstvancima izvršne vlasti EU i to se sve očekujemo tokom sledeće nedelje", kazao je Laazović. Skupština Srbije broji 250 poslanika, a koalicija oko SNS, s izbornom listom "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" osvojila je 129 mandata, odnosno može da sama formira vlast.

(Beta, 02.19.2024)