Novinarka koja je priznala da je žrtva zlostavljanja: U policiji se nisam osećala sigurno

Novinarka Sofija Vukajlović koja je javno priznala da je žrtva fizičkog zlostavljanja od strane člana porodice izjavila je da je na svom primeru videla da institucije sistema ne reaguju dobro na žrtve koje se osmele i prijave nasilje u porodici.

N1 „Unapred sam znala da me neće sačekati raširenih ruku i da to nisu ljudi od kojih mogu očekivati pomoć. I to je ono što treba da se menja. Da svaka sledeća žrtva zna kada ode u policiju da je tamo sigurna. Ja se tamo nisam osećala sigurno. Osećala sam da me ispituju kao kriminalca. I to je osećaj kada vi postavite pitanje: ‘Kome ja ovo pričam i zašto? Zašto je prema meni takav stav i zašto ne vidim trunku empatije i razumevanja’“, istakla je Vukajlović.