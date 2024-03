Upaljen meteo alarm u jednom delu Srbije! RHMZ izdao upozorenje zbog olujnog vetra

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na olujne vetrove u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na olujne vetrove u Srbiji. Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će u Srbiji biti hladnije sa kišom, a olujni vetar će se pojačati. Na jugu Banata očekuju se olujni udari. U Banatu je zbog jačine vetra na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža temperatura kretaće se od šest do 13 stepeni, a najviša od 14 na jugu i istoku Srbije do 19 stepeni u ostalim krajevima. Do utorka 5. marta