Let MH370: Misterija pada malezijskog aviona koja 10 godina progađa porodice poginulih

Porodice ljudi koji su bili u avionu osećaju da su i dalje lancima vezani za letelicu koja je nestala pre 10 godina.

BBC/ Lulu Luo Li jeca dok piše poruku nestalom sinu Tokom poslednje decenije, dve reči su proganjale Li Erjou - izgubiti kontakt. To mu je avio kompanija Malezija Erlajns rekla kad je nestao let MH370, sa njegovim sinom Janlinom u njemu. „Godinama sam se pitao šta znači to 'izgubiti kontakt'? Čini mi se da ako izgubite kontakt sa nekim, trebalo bi da možete ponovo da ga uspostavite", kaže Li. On i njegova supruga Liu Šuengfeng - zemljoradnici iz sela južno od