Makron potpuno poludeo: Francuska može u rat sa Rusijom, oni su srednja, a ne velika sila!

Francuski predsednik Emanuel Makron ponovio je u razgovoru koji je sinoć objavio list Le Parisien da bi u jednom trenutku u Ukrajini mogle biti potrebne kopnene operacije Zapada.

„Ne želim to i neću pokrenuti takvu inicijativu, ali će možda u jednom trenutku biti potrebne operacije na terenu, kakve god da su, za suprotstavljanje ruskim snagama“, rekao je Makron. „Snaga Francuske je u tome što mi to možemo“, dodao je on. Francuski predsednik se dan ranije u Berlinu sastao sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i poljskim premijerom Donaldom Tuskom. Ponovljene Makronove izjave da ne želi da isključi slanje kopnenih snaga u Ukrajinu izazvale su