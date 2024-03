Jovanović Ćuta: Vlast neće odustati od gradnje hotela na mestu Generalštaba

Beta pre 3 sata

Narodni poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je danas da ne očekuje da vlast odustane od projekta gradnje hotela na mestu zgrade bivšeg Generalštaba u Beogradu, ali da nemaju još mnogo vremena za slične projekte "čiji je cilj uzimanje novca".

"Mi smo došli do dokumenta, Vesić je onda rekao da je to laž, da ne postoji. Nije prošlo 24 sata, eto ih i Grenel i Trampov zet Kušner koji su rekli da je sve to završena priča i pokazaše nam kako će sve to da izgleda. Vučić je onda rekao da će to da podrži, maltene je trebalo da bude iznenađenje za građane Srbije", rekao je Jovanović za portal "Danas".

On je naveo da je planirana "hotelčina" na mestu gde su stradali građani 1999. godine.

"Kažu da će biti i memorijalni centar sa pet zvezdica, verovatno i sa spa i džakuzijem. Oni tih pet zvezdica vide i u našim rekama i u našoj zemlji i u našem vazduhu. Sve što donosi lovu, a nemaju dosta vremena, godinu-dve dok im ne istekne rok od strane onih koji su ih na vlast i doveli", ocenio je on.

Jovanović je dodao da je na opoziciji da poziva na barikade i proteste.

"Oni imaju osobinu da od para ne odustaju, kao ajkula kada vidi plen. To je besnilo, slepilo. Oni od toga odustati neće, obavezali su se na nešto, kao na RioTinto", rekao je on.

Pokret Ekološki ustanak saopštio je nedavno da je ministar građevinarstva Goran Vesić, po ovlašćenju Vlade Srbije, potpisao memorandum o razumevanju sa jednom američkom kompanijom, koja bi trebalo da navodno izvrši revitalizaciju zgrada u kompleksu nekadašnjeg Generalštaba, oštećenih u bombardovanju 1999. godine.

Pokret je naveo i da će taj prostor, koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, biti predat u zakup toj kompaniji na 99 godina, bez nadoknade, kao i da postoji mogućnost da zgrada bude srušena ili pretvorena u hotel.

Ministar Vesić odbacio je navode da je bilo šta potpisano, ali nije negirao da ga je Vlada ovlastila da potpiše memorandum sa kompanijom koja bi izvršila revitalizaciju tog prostora.

Potom su američki investitori na tviteru (X) objavili ilustracije projekta na kojem se zgrade Generalštaba uopšte ne vide, dok se na njihovom mestu nalaze dva ogromna hotela.

