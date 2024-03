Dačić: Očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom je vitalni nacionalni interes Srbije

Beta pre 3 sata

Očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom je vitalni nacionalni interes Srbije jer to znači da će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uvek imati "siguran glas" protiv kosovske nezavisnosti, izjavio je danas u Moskvi šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Posle sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, Dačić je novinarima rekao da su Srbija i Rusija "izuzetno prijateljske" zemlje, čije je prijateljstvo "viševekovno". "Mnoge zapadne zemlje kažu da nama nije bitan teritorijalni integritet. A nama je on najbitniji i zato moramo da održimo prijateljske odnose sa zemljama koje najviše mogu da nam pomognu, a to su Rusija i Kina. Moramo da sačuvamo prijatelje kako bi nam pomogli u zaštiti naših najsvetijih interesa, a to su interesi države Srbije na Kosovu i Metohiji", kazao je Dačić. Naveo je da su Srbija i Rusija prošle godine obeležile 185 godina diplomatskih odnosa "koji se baziraju na veoma visokom nivou međusobnog poverenja" i dodao da Beograd želi da ih razvija i dalje. Povodom sednice SB UN povodom 25. godišnjice NATO bombardovanja Jugoslavije, koju je Rusija zatražila, Dačić je ponovio da još nije poznato da li će zapadne zemlje pristati da ona bude održana. "Lavrov mi je rekao da između velikih sila postoji dogovor da ne osporavaju jedna drugoj kada neka od njih zatraži sednicu, i to se nije desilo u poslednjih pet godina. Ali zapadne zemlje nam poručuju da ne dolazimo džabe, jer sednice neće biti, a glasanje o proceduri neće da iniciraju sada nego neposredno pre početka sednice", kazao je Dačić. {image2} Dodao je da Srbija "ne želi da bude arbitar u odnosima velikih sila, nego da priča o agresiji (NATO-a), ilegalnoj akciji kojom je porušen sistem UN". Dačić je rekao da je sa Lavrovom razgovarao i o ekonomskoj saradnji, pre svega o pitanjima snabdevanja gasom, ali i o učešću ruskih firmi u nekim infrastrastrukturnim projektima u Srbiji i upotrebi nuklearne energije u medicinske svrhe. "Mi nismo uveli sankcije Rusiji, ali se vrše veliki pritisci da Srbija ne bude zemlja koja će omogućavati trgovinu tim robama. Bitno je naći mogućnosti za ekonomsku saradnju (Srbije i Rusije) u tim uslovima i da vidimo šta je moguće", kazao je Dačić. {Related:202149} Šef srpske diplomatije je kazao da je bilo reči i o spoljnotrgovinskoj razmeni koja je zbog zapadnih sankcija protiv Rusije opala oko 20 odsto u poslednje dve godine. "Naša spoljnotrgovinska razmena je 2,9 milijardi dolara, to je malo u odnosu na mogućnosti, ali i to smeta mnogima na Zapadu koji imaju i po 100 puta veću razmenu sa Rusijom", naveo je Dačić. Dačić se u Moskvi sastao i sa ministrom ekonomskog razvoja Rusije Maksimom Rešetnjikovim, sa kojim kopredsedava Međuvladinom komitetu za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Dačić i Lavrov, koji danas puni 74 godine, večeras će zajedno prisustvovati prijateljskom fudbalskom meču reprezentacija Rusije i Srbije u Moskvi. Srbija je prva evropska država čija će fudbalska reprezentacija igrati u Rusiji od početka invazije te zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zbog čega su ruske seniorske reprezentacije i fudbalski klubovi, muški i ženski, suspendovani iz takmičenja Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Evropske fudbalske unije (Uefa).

(Beta, 03.21.2024)