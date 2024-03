Dodik: Boriću se do kraja, BiH nema budućnost, RS će morati da odluči o svom statusu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je cilj svih pritisaka na RS njeno obesmišljavanje, slabljenje i prisiljavanje da prihvati nametnute odluke.

On je istako da su svi potezi vlasti RS usmereni ka očuvanju Dejtonskog sporazuma i ustavnih nadležnosti ovog bh. entiteta, dodavši da neće odustati od odbrane Republike Srpske i srpskog naroda i da nikad neće žrtvovati interese RS zbog ličnog komoditeta. "Neću odustati, ma kako će se to odraziti na mene. Neću stati, idem do kraja da se borim, ma kako se to odrazilo na mene lično. Ako vidim da RS ima problem, ja ću pitati narod na referendumu šta i kako dalje",