Novaković: Imaćemo odgovor na ponudu Ane Brnabić, idemo u pregovore

Predsednica Skupštine Ana Brnabić dala je rok opoziciji da u petak do 12 sati dostavi predloge o tome kako dalje raditi na preporukama ODIHR-a, i rekla da će svaki njihov predlog o tome kako raditi dalje - usvojiti.

Borislav Novaković iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) kaže da to što je Brnabić rekla ne znači ništa, ali da će stranka čiji je on potpredsednik do datog roka imati spremne predloge. Prema njegovim rečima, to što Ana Brnabić govori deo je političkog pozorišta. „Uvek načelno prihvati, ali konkretno sve odbija. Pokaže dobru volju, kao što je na prvom sastanku rekla, da je otvorena da se razgovara o prvom i drugom uslovu, ali to što je ona otvorena da se o tome