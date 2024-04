EU: Nije kriv Lajčak, već Beograd i Priština

Portparol Evropske unije Peter Stano poručio je da je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, kojem se mandat uskoro završava, dobro vodio pregovore, ali dve strane nisu želele da prave kompromise.

– Koje lekcije je EU naučila? Jedna je najvažnija: ako strane nisu voljne da se kreću i nastave dalje, niko na to neće moći da ih natera. Naša uloga je da budemo moderator dijaloga između Beograda i Prištine, da im pomognemo da postanu deo EU i počnu da se ponašaju na evropski način, nađu rešenja za važne probleme u korist svojih građana. Činjenica da oni to nisu do sad mogli da urade i krenu dalje sa procesom normalizacije, nije stvar promašaja EU kao medijatora,