RHMZ najavljuje naglo pogoršanje vremena: Temperatura do 28 stepeni, a onda kiša i pljuskovi

RHMZ najavljuje pogoršanje vremena, praćeno kišom i pljuskovima, već od utorka. Do kraja dana u većem delu pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 24 do 27 °S. Sutra i dalje pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost, prvo na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 25 do 28 °S. Od utorka posle podne nestabilno, a od srede i malo svežije.