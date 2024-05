Dačić o svom novom-starom poslu i zadacima MUP-a: Oštra borba protiv kriminala i korupcije

Glavni zadaci MUP-a biće da obezbedi visok nivo bezbednosti u Srbiji, kao i da sprovodi oštru borbu protiv kriminala i korupcije.

To je za televiziju Prva danas rekao novoizabrani ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je tu funkciju obavljao i od 2008. do 2014. godine. On je rekao da MUP mora da obezbedi visok nivo sigurnosti ljudi u Srbiji, kako se više nikada ne bi ponovili tragični događaji, odnosno prošlogodišnja masovna ubistva 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca. "Čeka nas veliki posao, ali ja mu se radujem.